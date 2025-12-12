Microsoft научит игры с Xbox 360 запускаться на Windows 11

Речь идет не о фанатских эмуляторах, а о полноценной официальной поддержке, аналогичной той, что сейчас есть на Xbox Series.

Проект существует, но остается экспериментальным: Microsoft ищет способ перенести библиотеку на ПК и портативные консоли вроде ROG Ally.

Главная проблема — лицензии. Издатели не готовы превращать покупку Xbox-версии в ПК-версию, а без юридических договоренностей каталог обратно совместимых игр останется ограниченным.

Тем не менее, следующая консоль Xbox, по слухам работающая на APU AMD Magnus, почти наверняка сохранит полную обратную совместимость — внутри платформы эти ограничения не действуют.

Больше о будущем экосистемы Microsoft расскажет в 2026 году, когда Xbox отметит 25-летие. Именно тогда могут раскрыть планы по запуску Xbox-классики на Windows.