Microsoft назвала игровые функции, которые есть в Windows 11, но недоступны в Windows 10

Компания напоминает, что поддержка «десятки» завершится в 2025 году, что делает переход на новую операционную систему особенно важным.

Среди уникальных возможностей Windows 11 выделяются Auto HDR, который автоматически улучшает цвета и контрасты в играх, и DirectStorage, сокращающий время загрузки игр на NVMe SSD и уменьшающий нагрузку на процессор.

Также в системе есть оптимизации для оконных игр, приложение HDR Calibration, поддержка Wi-Fi 6E и Wi-Fi 7, цветовые фильтры для дальтоников, Dynamic Lighting для синхронизации подсветки устройств с играми и обновлённое приложение Xbox для доступа к Game Pass.

Несмотря на преимущества, Windows 11 в то же время требует современного оборудования, что создаёт сложности для владельцев старых ПК.

Microsoft призывает пользователей, чьи устройства не соответствуют требованиям, задуматься о покупке нового компьютера, чтобы насладиться всеми возможностями новой ОС.