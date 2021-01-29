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Microsoft назвала новейший Xbox Series X своей самой популярной консолью
Оно и неудивительно, учитывая, какой дефицит устройства наблюдается до сих пор
Прошла всего пара месяцев после релиза консолей нового поколения — PlayStation 5 и Xbox Series X/S. А уже сейчас Microsoft заявила о том, что её новейшая флагманская модель (та, что X) оказалась самой популярной консолью в истории серии.
На этот раз нескрываемой радостью поделился на только глава подразделения Xbox, но и сам руководитель Microsoft Сатья Наделла, пишет The Verge. При этом финансовый директор компании Эми Худ также заявила, что ожидает значительного спроса на новинки в новом квартале. Но вместе с тем она уточнила, что дефицит новеньких Xbox может растянуться до конца 2021 года.
Напомним, что релиз Xbox Series X и S состоялся 10 ноября 2020 года. Консоли Microsoft, как и конкурентное решение в лице PlayStation 5, оказались настолько востребованными среди геймеров, что новые партии игровых приставок раскупаются буквально за считанные секунды.