Microsoft назвала новейший Xbox Series X своей самой популярной консолью

На этот раз нескрываемой радостью поделился на только глава подразделения Xbox, но и сам руководитель Microsoft Сатья Наделла, пишет The Verge. При этом финансовый директор компании Эми Худ также заявила, что ожидает значительного спроса на новинки в новом квартале. Но вместе с тем она уточнила, что дефицит новеньких Xbox может растянуться до конца 2021 года.

Напомним, что релиз Xbox Series X и S состоялся 10 ноября 2020 года. Консоли Microsoft, как и конкурентное решение в лице PlayStation 5, оказались настолько востребованными среди геймеров, что новые партии игровых приставок раскупаются буквально за считанные секунды.