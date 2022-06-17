Microsoft «обнулила» незаконные аргентинские подписки Xbox Game Pass

Microsoft «обнулила» незаконные аргентинские подписки Xbox Game PassНеожиданный поворот
Так, например, многие жители России и стран СНГ делали это через Аргентину. Всё дело в том, что в этой стране стоимость игровой подписки была многократно ниже той, которую Microsoft просила в регионе бывшего СССР.
И до последнего редмондцы как будто закрывали глаза на происходящее. Но теперь в Сети появилась информация, согласно которой пользователи начали получать уведомления о возврате денег и обнулении Xbox Game Pass.
Причиной такого решения называется нарушение правил Microsoft при покупке сервиса. При этом сообщается, что чаще всего «обнуляются» подписки, купленные на 2-3 года. Но бывает и такое, что с проблемой сталкиваются владельцы годовой подписки.
Отметим, что пользователи пишут о возможности решить проблему, написав обращение в поддержку. В то же время сотрудники Microsoft называют произошедшее сбоем и обещают восстановить всё в течение пары дней.