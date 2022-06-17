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Вчера в 23:15
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Microsoft «обнулила» незаконные аргентинские подписки Xbox Game Pass

Неожиданный поворот
Одним из главных плюсов игровых платформ Microsoft является возможность оформить подписку Xbox Game Pass. В том числе то, что сделать это можно было через разные страны.
Microsoft «обнулила» незаконные аргентинские подписки Xbox Game Pass

Так, например, многие жители России и стран СНГ делали это через Аргентину. Всё дело в том, что в этой стране стоимость игровой подписки была многократно ниже той, которую Microsoft просила в регионе бывшего СССР.

И до последнего редмондцы как будто закрывали глаза на происходящее. Но теперь в Сети появилась информация, согласно которой пользователи начали получать уведомления о возврате денег и обнулении Xbox Game Pass.

Microsoft «обнулила» незаконные аргентинские подписки Xbox Game Pass

Причиной такого решения называется нарушение правил Microsoft при покупке сервиса. При этом сообщается, что чаще всего «обнуляются» подписки, купленные на 2-3 года. Но бывает и такое, что с проблемой сталкиваются владельцы годовой подписки.

Отметим, что пользователи пишут о возможности решить проблему, написав обращение в поддержку. В то же время сотрудники Microsoft называют произошедшее сбоем и обещают восстановить всё в течение пары дней.

Источник:iGuides
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#Microsoft
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#XBOX
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#Xbox Game Pass
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