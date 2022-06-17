Microsoft «обнулила» незаконные аргентинские подписки Xbox Game Pass

Так, например, многие жители России и стран СНГ делали это через Аргентину. Всё дело в том, что в этой стране стоимость игровой подписки была многократно ниже той, которую Microsoft просила в регионе бывшего СССР.

И до последнего редмондцы как будто закрывали глаза на происходящее. Но теперь в Сети появилась информация, согласно которой пользователи начали получать уведомления о возврате денег и обнулении Xbox Game Pass.