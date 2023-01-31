Microsoft обвинила Sony в обмане Еврокомиссии

Фрэнк Шоу, директор по коммуникациям Microsoft, опубликовал в Twitter посты, в которых обвинил Sony в введении в заблуждение регулирующих органов ЕС относительно планов Microsoft в отношении франшизы Call of Duty.

По его словам, японская корпорация распространяет ложную информацию, утверждая, что Microsoft желает лишить её CoD после приобретения компании-разработчика.

В качестве доказательства он привёл в пример 10-летнюю сделку, которую Microsoft предложила Sony — в рамках неё редмондцы обязуются не делать серию эксклюзивной для своих платформ.

Он также напомнил, что в своё время владельцы бренда Xbox также купили разработчика Minecraft со всеми правами на серию. Но несмотря на это, игра не только не исчезла с платформ, на которых она уже присутствовала, но даже появилась на новых.