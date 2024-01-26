Microsoft объявила о крупном сокращении в своем игровом подразделении

Генеральный директор Microsoft Gaming Фил Спенсер сообщил о сложном решении в памятке для сотрудников, в которой говорится о стремлении компании выровнять стратегии и планы реализации для устойчивого роста. Ожидается, что большинство сокращений затронет Activision Blizzard, а также некоторые должности в командах Xbox и ZeniMax. Это сокращение составляет около восьми процентов игрового подразделения Microsoft.

Спенсер выразил благодарность за вклад тех, кого это коснулось, и заверил в оказании поддержки в переходный период, включая выходные пособия в соответствии с местным трудовым законодательством. Он подчеркнул, что Microsoft продолжает инвестировать в области, способствующие росту бизнеса, и придерживается глобальной стратегии, направленной на то, чтобы сделать игры доступными для широкой аудитории.

Примечательно, что президент Blizzard Майк Ибарра, покидая компанию, выразил признательность всем сотрудникам, оказавшимся под ударом, и отметил их значительный вклад в развитие компании. Ибарра также подтвердил свой уход из Blizzard. В рамках реструктуризации Мэтт Бути, президент Microsoft по игровому контенту и студиям, сообщил сотрудникам о планах назначить нового президента Blizzard в течение ближайшей недели.