Microsoft официально купила разработчика игр Activision Blizzard

Ведомство потребовало соблюдения ряда условий, без которых сделка была бы невозможна. В силу этого Microsoft передала французской компании Ubisoft права на все облачные игры для существующих и новых продуктов Activision Blizzard.

«Новая сделка не позволит Microsoft блокировать конкуренцию в сфере облачных игр, поскольку этот рынок развивается, сохраняя конкурентоспособные цены и услуги для британских потребителей облачных игр», — сказано в заявлении CMA.