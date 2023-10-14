Microsoft официально купила разработчика игр Activision Blizzard

00:18, 14 октября 2023
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Microsoft официально купила разработчика игр Activision BlizzardПосле одобрения британским регулятором
Состоялась официальная сделка по приобретению Microsoft студии-разработчика игр Activision Blizzard за $68,7 млрд. Сделка стала возможна только после одобрения со стороны Управления по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA).
Ведомство потребовало соблюдения ряда условий, без которых сделка была бы невозможна. В силу этого Microsoft передала французской компании Ubisoft права на все облачные игры для существующих и новых продуктов Activision Blizzard.
«Новая сделка не позволит Microsoft блокировать конкуренцию в сфере облачных игр, поскольку этот рынок развивается, сохраняя конкурентоспособные цены и услуги для британских потребителей облачных игр», — сказано в заявлении CMA.
Источник:Reuters
Автор:Андрей КадуковТеги:
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