Microsoft официально признала убытки от продаж консолей Xbox

09:43, 01 ноября 2022
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Microsoft официально признала убытки от продаж консолей XboxНо она всё же нашла способ облегчить последствия
Вряд ли для кого-то было секретом, что Sony и Microsoft продают свои консоли себе же в убыток. По крайней мере, первые годы после релиза.
Но эта информация подавалась под видом аналитики от экспертов — сами производители до последнего хранили молчание на эту тему. И вот, наконец-то, Microsoft высказалась о прибыльности продажи Xbox.
Оказалось, что компания и вправду продаёт консоли Xbox себе в убыток. Об этом рассказала глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер.
По его словам, разница между себестоимостью и ценой в рознице может варьироваться в пределах от 100 до 200 долларов. Но IT-гигант всё же умудряется частично компенсировать эту разницу за счёт комиссии, введённую в онлайн-магазине компании.