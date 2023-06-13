Microsoft отказалась от идеи выпускать «промежуточную» консоль Xbox Series X Pro

Microsoft отказалась от идеи выпускать «промежуточную» консоль Xbox Series X ProИ замечательно!
Глава Microsoft Gaming, Фил Спенсер, в интервью Bloomberg поделился интересной информацией о грядущем «промежуточном» апдейте консоли Xbox.
По его словам, на данный момент компания не видит «острой необходимости» увеличивать мощность своих игровых приставок. Это вполне прозрачно намекает нам на то, что выпуск Xbox Series Pro X пока даже не рассматривается в стенах Microsoft.
Данная стратегия достаточно сильно отличается от того, как компания действовала в период предыдущего поколения, когда она выпустила Xbox One X через четыре года после запуска оригинальной Xbox One.
Правда, в прошлом Microsoft старалась всеми правдами вернуть своё влияние из-за слабой конкуренции Xbox One с PlayStation 4. Xbox One X, выпущенная годом позже, чем PlayStation 4 Pro, была значительно мощнее и позволяла запускать игры в разрешении 4K и 60 кадров в секунду, в то время как PS4 Pro часто шла на компромиссы в этом вопросе.
Напомним, что накануне в рамках презентации игр для Xbox, Microsoft всё же анонсировала обновлённую Xbox Series S. Правда, изменения остановились на смене цвета на чёрный и увеличении внутренней памяти до 1 ТБ. Цена новинки — $350.