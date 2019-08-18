Microsoft отказалась от «облачных» консолей

Фил Спенсер (Phil Spencer), руководитель отделения Microsoft, отвечающего за Xbox, в интервью журналу GameSpot прояснил позицию компании относительно следующих поколений приставок Xbox.

В частности, он отметил, что сейчас компания не планирует выпускать «облачные» консоли, специализирующиеся на стриминговых играх. Ранее Microsoft собиралась представить как минимум одну такую систему, так называемую Scarlett Cloud. Тем не менее, планы изменились и в конце 2020 года ожидается выход только высокопроизводительной Scarlett.

Для потоковых игр же будут использоваться мобильные устройства с универсальным облачным игровым сервисом xCloud, а также другие гаджеты, вплоть до телевизоров. Предположительно, именно сервис xCloud и положил конец проекту «облачной» приставки Xbox. Публичное тестирование xCloud начнётся в октябре.