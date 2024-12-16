Microsoft отказалась от Xbox-эксклюзивов — все новые игры компании будут выходить и на PS5

Это решение удивило фанатов Xbox, учитывая неоднозначные заявления руководства Microsoft.

Глава Microsoft Gaming Фил Спенсер ранее говорил, что компания открыта к выпуску игр на других платформах, тогда как президент по контенту Мэтт Бути утверждал, что каждый случай будет рассматриваться отдельно.

Тем не менее, по данным инсайдера Windows Central Джеза Кордена, эксклюзивы для Xbox скоро останутся в прошлом.

Все будущие проекты Microsoft, по его мнению, будут либо временными эксклюзивами, либо сразу мультиплатформенными. Даже такие крупные проекты, как Fable и Avowed, вероятно, в итоге появятся на PS5.

Причина этой стратегии кроется в необходимости расширять аудиторию и увеличивать доходы.

Xbox испытывает сложности с ростом продаж консолей, а акционеры требуют развития за пределами рынка железа.