Microsoft открыла предзагрузку игры про «Индиану Джонса» весом 130 ГБ

Опубликовано 02 декабря 2024, 07:091 мин.
Microsoft открыла предзагрузку игры про «Индиану Джонса» весом 130 ГБМесто на диске стоит освободить уже сейчас
Microsoft открыла предзагрузку игры Indiana Jones and the Great Circle для Xbox Series X/S. Весит она немало — 131.69 ГБ, так что освободить место на консоли лучше заранее.
Официальный релиз состоится 9 декабря, но владельцы Premium- и Collector’s Edition смогут начать приключения на три дня раньше, 6 декабря. Тем, кто оформил предзаказ, доступ к загрузке открыт уже сейчас.
В новой части легендарной серии Индиана Джонс отправится в Рим, чтобы расследовать кражу ценного артефакта.
По пути его ждут экзотические локации: древние храмы Таиланда, египетские пирамиды, улицы Шанхая и ледяные Гималаи. Всё это обещает захватывающий сюжет, полный тайн и опасностей.
Microsoft пока не уточняет, будет ли игра получать патчи в день релиза, но предзагрузка уже включает актуальные обновления. У вас есть время подготовиться к встрече с легендой!