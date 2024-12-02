Игры
Опубликовано 02 декабря 2024, 07:09
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Microsoft открыла предзагрузку игры про «Индиану Джонса» весом 130 ГБ

Место на диске стоит освободить уже сейчас
Microsoft открыла предзагрузку игры Indiana Jones and the Great Circle для Xbox Series X/S. Весит она немало — 131.69 ГБ, так что освободить место на консоли лучше заранее.
Microsoft открыла предзагрузку игры про «Индиану Джонса» весом 130 ГБ
© Twisted Voxel

Официальный релиз состоится 9 декабря, но владельцы Premium- и Collector’s Edition смогут начать приключения на три дня раньше, 6 декабря. Тем, кто оформил предзаказ, доступ к загрузке открыт уже сейчас.

В новой части легендарной серии Индиана Джонс отправится в Рим, чтобы расследовать кражу ценного артефакта.

Microsoft открыла предзагрузку игры про «Индиану Джонса» весом 130 ГБ
© Twisted Voxel

По пути его ждут экзотические локации: древние храмы Таиланда, египетские пирамиды, улицы Шанхая и ледяные Гималаи. Всё это обещает захватывающий сюжет, полный тайн и опасностей.

Microsoft пока не уточняет, будет ли игра получать патчи в день релиза, но предзагрузка уже включает актуальные обновления. У вас есть время подготовиться к встрече с легендой!

Источник:Twisted Voxel
Автор:Булат Кармак
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