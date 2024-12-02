Microsoft открыла предзагрузку игры про «Индиану Джонса» весом 130 ГБ

Официальный релиз состоится 9 декабря, но владельцы Premium- и Collector’s Edition смогут начать приключения на три дня раньше, 6 декабря. Тем, кто оформил предзаказ, доступ к загрузке открыт уже сейчас.

В новой части легендарной серии Индиана Джонс отправится в Рим, чтобы расследовать кражу ценного артефакта.