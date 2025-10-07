Microsoft отменила портативный Xbox из-за слишком жестких условий AMD

Причиной стало требование AMD заказать не менее 10 млн чипов для оправдания затрат на разработку специального SoC.

Информацией поделился известный инсайдер Kepler L2, ранее неоднократно точно предсказывавший детали по продуктам AMD и игровым консолям.

По его данным, Microsoft отказалась от проекта, поскольку подобные объемы поставок показались слишком рискованными: даже успешный Steam Deck продался примерно в 5 млн экземпляров, а Asus ROG Ally — менее чем в 2 млн.

Учитывая, что Microsoft постепенно переориентируется на издательскую модель и развитие Game Pass, компания решила не вкладываться в дорогостоящий аппаратный проект с неопределенными перспективами.

Хотя портативный Xbox официально никогда не анонсировали, внутри компании он действительно рассматривался.

Теперь же фокус Microsoft сместился на партнерские решения — например, на ROG Xbox Ally от Asus, который уже стал хитом предзаказов перед релизом 16 октября.