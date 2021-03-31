Microsoft ответила на подорожание PlayStation 5 в России сохранением цен на Xbox Series

Так, если PlayStation 5 и PlayStation 5 Digital будут стоить на 3 тыс рублей дороже (49 990 и 40 990 рублей соответственно), то в случае с Microsoft всё останется как есть сейчас, пишет Player One. Более того, представители редмондской компании объявили, что делают всё возможное, чтобы «ускорить поставки консолей в страну».

Отметим, что консоли обоих производителей появились в продаже в ноябре 2020 года. И с тех пор что PlayStation, что Xbox являются достаточно дефицитным продуктом. При этом представители Sony совсем недавно заявили, что допускают сохранение тяжёлой обстановки в плане доступности вплоть до конца года.