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Microsoft ответила на подорожание PlayStation 5 в России сохранением цен на Xbox Series
Это может сильно сказаться на изменении ситуации на рынке консолей
Вчера Sony объявила о повышении стоимости PlayStation 5 в России. Практически сразу же пользователи задались вопросом: а стоит ли ждать чего-то подобного и от Microsoft? Как оказалось, нет. Компания заявила, что сохранит цены на свои Xbox Series X и S.
Так, если PlayStation 5 и PlayStation 5 Digital будут стоить на 3 тыс рублей дороже (49 990 и 40 990 рублей соответственно), то в случае с Microsoft всё останется как есть сейчас, пишет Player One. Более того, представители редмондской компании объявили, что делают всё возможное, чтобы «ускорить поставки консолей в страну».
Отметим, что консоли обоих производителей появились в продаже в ноябре 2020 года. И с тех пор что PlayStation, что Xbox являются достаточно дефицитным продуктом. При этом представители Sony совсем недавно заявили, что допускают сохранение тяжёлой обстановки в плане доступности вплоть до конца года.