Microsoft передумала повышать цены на подписку Xbox Live Gold из-за недовольства пользователей

О своем новом решении компания объявила на официальном блоге Xbox, а также в социальных сетях. По словам представителей Microsoft, решение о повышение цены - была ошибка.

Мы облажались сегодня и вы правильно сделали, что сообщили нам об этом. Общение и игра с друзьями - важная часть процесса игры и мы не смогли оправдать ожиданий игроков, которые рассчитывают на нее каждый день. В результате мы приняли решение не менять цены на Xbox Live Gold.