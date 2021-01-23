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Microsoft передумала повышать цены на подписку Xbox Live Gold из-за недовольства пользователей
Признав свою ошибку
Напомним, что вчера Microsoft сообщила, что повысит цены на подписку Xbox Live Gold, чем расстроила многих пользователей. Судя по всему, резонанс в сетях был настолько большим, что компания решила прислушаться к мнению общественности и оставила стоимость Xbox Live Gold прежней.
О своем новом решении компания объявила на официальном блоге Xbox, а также в социальных сетях. По словам представителей Microsoft, решение о повышение цены - была ошибка.
Мы облажались сегодня и вы правильно сделали, что сообщили нам об этом. Общение и игра с друзьями - важная часть процесса игры и мы не смогли оправдать ожиданий игроков, которые рассчитывают на нее каждый день. В результате мы приняли решение не менять цены на Xbox Live Gold.