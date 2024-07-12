Microsoft перестанет продавать Xbox в некоторых странах Европы из-за низкой популярности

Опубликовано 12 июля 2024, 10:19
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Microsoft перестанет продавать Xbox в некоторых странах Европы из-за низкой популярностиНо все не так грустно
В сети появилась информация, согласно которой Microsoft намерена прекратить продажи консолей Xbox в некоторых странах региона EMEA из-за низкого спроса.
Этот регион включает Европу, Ближний Восток и Африку.
Компания не планирует полностью покидать эти рынки, а сменит стратегию. Вместо продвижения консолей акцент будет сделан на сервисе Game Pass, облачном гейминге и аксессуарах.
Например, в июле Microsoft выпустила рекламу Xbox Gaming для медиаплеера Amazon Fire TV с лозунгом: «Вам не нужен Xbox, чтобы играть на Xbox».
Смысл в том, что подписчики Game Pass могут запускать игры через удаленные серверы, используя лишь экран, медиаплеер, интернет и контроллер.
Уоррен отметил, что Microsoft сталкивается с трудностями в продаже Xbox в некоторых странах EMEA. Вложение в маркетинг продукта, который не пользуется достаточным спросом, нецелесообразно.