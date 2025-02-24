Microsoft перестанет выпускать консоли Xbox

Согласно утечкам, компания больше не поставляет Series X в регион, делая ставку на Xbox Cloud Gaming и подписку Game Pass.

Аналогичные тенденции замечены в Саудовской Аравии и нескольких странах Европы, где Series X стало сложнее найти в продаже. Это породило сравнения с SEGA, которая перед уходом с рынка консолей тоже делала ставку на цифровые сервисы.

Ранее глава Xbox Фил Спенсер заявлял, что компания сосредоточена не столько на продаже железа, сколько на расширении цифровой экосистемы.

Однако для многих поклонников Xbox это тревожный сигнал о возможном отказе от традиционных консолей в будущем.