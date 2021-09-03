Microsoft планирует добавить поддержку Android-приложений на Xbox в будущем

Но есть и приятная новость. Судя по всему, редмондцы всерьёз намерены привнести эту возможность не только на настольную операционную системы, но и на свои консоли Xbox.

Это следует из «системных требований» технологии Windows Subsystem for Android, которую внезапно обнаружили в магазине приложений Microsoft Store. Помимо стандартных «компьютерных» требований, там можно встретить упоминание Xbox One, сообщает SlashGear.