Microsoft планирует добавить поддержку Android-приложений на Xbox в будущем

Microsoft планирует добавить поддержку Android-приложений на Xbox в будущемШах и мат, Sony?
Но есть и приятная новость. Судя по всему, редмондцы всерьёз намерены привнести эту возможность не только на настольную операционную системы, но и на свои консоли Xbox.
Это следует из «системных требований» технологии Windows Subsystem for Android, которую внезапно обнаружили в магазине приложений Microsoft Store. Помимо стандартных «компьютерных» требований, там можно встретить упоминание Xbox One, сообщает SlashGear.
По мнению экспертов, это является жирным намёком на будущие планы Microsoft по запуску Android-приложений не только на Windows, но и на Xbox. На данный момент не совсем ясно, зачем это может быть нужно. Но сам факт наличия такой возможности дорогого стоит.
Отметим, что всё это лишь ранние утечки и предположения. А значит, на данный момент рано говорить о каких-либо сроках появления функции на игровых консолях.