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Microsoft подарит холодильник в стиле Xbox Series X победителю конкурса
Достаточно необычный способ обыграть интернет-мем
Некоторое время назад блогерам и популярным людям начали приходить необычные коробки от Microsoft. В них, на удивление, скрывалась не новая Xbox Series X, а полноценный холодильник в стиле консоли. И вот, на радость фанатов, компания объявила о том, что она подарит точно такой же холодильник победителю проводимого ею конкурса.
Для того, чтобы принять в нем участие и, возможно, стать счастливым обладателем необычного эксклюзива, достаточно сделать репост свежего твита компании, добавив к нему хэштег #XSXFridgeSweeps. По словам Microsoft, конкурс продлится до 4 ноября 2020 года. С полными правилами акции можете ознакомиться по ссылке.
Напомним, что Xbox Series X и S выходят по всему миру уже 10 ноября 2020 года. Цена устройств в России составит 45,590 и 26,990 рублей соответственно.