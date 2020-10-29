Microsoft подарит холодильник в стиле Xbox Series X победителю конкурса

Для того, чтобы принять в нем участие и, возможно, стать счастливым обладателем необычного эксклюзива, достаточно сделать репост свежего твита компании, добавив к нему хэштег #XSXFridgeSweeps. По словам Microsoft, конкурс продлится до 4 ноября 2020 года. С полными правилами акции можете ознакомиться по ссылке.

Напомним, что Xbox Series X и S выходят по всему миру уже 10 ноября 2020 года. Цена устройств в России составит 45,590 и 26,990 рублей соответственно.