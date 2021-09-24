Microsoft поднимет цены на консоли Xbox в России с 1 октября

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Microsoft поднимет цены на консоли Xbox в России с 1 октябряИз-за изменений в курсах валют
С 1 октября текущего года в России будут подняты цены на консоли Xbox Series X и Xbox Series S. Это связано с изменением курса валют.
Как отмечает источник, Xbox Series X сейчас стоит 45590 рублей, с 1 октября цена поднимется до 49990 рублей; Xbox Series S сейчас – 26990, будет стоить 30790. Отмечается, что корректировка рекомендованных розничных цен на консоли связана с изменением курса валют.
Судя по сообщениям, подорожают и аксессуары для консолей:
- Цена стандартного геймпада поднимется до 5390 рублей, сейчас стоит 4390 рублей;
- геймпады Aqua Shift и Daystrike Camo будут стоить 5999 рублей, сейчас – 4990;
- Xbox Elite v2 – 14 890 рублей, сейчас стоит 13 999 рублей.