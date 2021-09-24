Microsoft поднимет цены на консоли Xbox в России с 1 октября

Как отмечает источник, Xbox Series X сейчас стоит 45590 рублей, с 1 октября цена поднимется до 49990 рублей; Xbox Series S сейчас – 26990, будет стоить 30790. Отмечается, что корректировка рекомендованных розничных цен на консоли связана с изменением курса валют.

Судя по сообщениям, подорожают и аксессуары для консолей:

Цена стандартного геймпада поднимется до 5390 рублей, сейчас стоит 4390 рублей;

геймпады Aqua Shift и Daystrike Camo будут стоить 5999 рублей, сейчас – 4990;