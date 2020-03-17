Игры
Сегодня 14:27
Microsoft подтвердила поддержку старых игр в новом поколении Xbox
Более того, они будут лучше выглядеть
Стало известно, что компания Microsoft официально подтвердила поддержку старых игр в новом поколении Xbox. Более того, благодаря улучшенным аппаратным характеристикам старые игры на Xbox Series X буду работать куда лучше.
Так, по словам представителей, благодаря своим характеристикам, консоль позволит увеличить время запуска и загрузки старых игр. Кроме того, геймеров ждёт более стабильная частота кадров, повышенное разрешение и качество изображения.
”Наша приверженность обратной совместимости означает, что существующие игры для Xbox One, включая обратно совместимые с Xbox 360 и оригинальные игры для Xbox будут выглядеть и восприниматься лучше, чем когда-либо прежде”, - поделились в Microsoft. Напомним, что новое поколение консолей Xbox Series X должно поступить в продажу уже в конце текущего года.