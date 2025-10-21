Microsoft подтвердила разработку новых Xbox — консоли следующего поколения уже в работе

По словам Бонд, команда Microsoft Gaming активно работает над прототипами и дизайном будущих устройств, а также сотрудничает с AMD над их аппаратной основой.

Компания рассматривает и другие форм-факторы — в том числе возможность создания внутренних портативных решений.

Бонд подчеркнула, что запуск линейки ROG Ally не означает отказ от собственных консолей. Напротив, Microsoft видит в партнерстве с Asus возможность ускорить инновации и предложить игрокам больше вариантов для разных сценариев — от портативного гейминга до полноценной консольной игры.

«Мы всегда слушаем игроков и реагируем на запрос на инновации», — отметила Бонд, добавив, что следующая волна Xbox будет направлена на еще более гибкое и универсальное игровое окружение.