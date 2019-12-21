Microsoft подтвердила совместимость нового Xbox с играми от старых моделей консоли

Так, по словам Спенсера, “обратная совместимость будет доступна с первого дня проекта”, что не может не радовать, учитывая, что та же Sony в своем PlayStation 4 так и не реализовала подобного функционала, в отличие от Xbox One. То есть да, новый Xbox будет поддерживать огромнейшую библиотеку старых игр уже с самого первого дня продаж консоли и для этого ей не понадобится ни обновлений, ни каких-то сторонних установок.

Напомним, что старт продаж нового Xbox намечен на рождественские праздники 2020 года. Примерно в то же время ожидается и дебют нового поколения консоли от Sony — Sony PlayStation 5.