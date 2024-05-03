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Игры
Опубликовано 03 мая 2024, 07:37
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Microsoft поинтересовалась у пользователей, стоит ли ей выпускать карманный Xbox

Прогрев перед анонсом?
Microsoft начала опрос среди пользователей, чтобы выяснить интерес к возможному выпуску портативной игровой консоли Xbox.
Microsoft поинтересовалась у пользователей, стоит ли ей выпускать карманный Xbox
© Ferra

Этот шаг следует за утечками о разработке нового устройства, которые впервые появились в документах Федеральной торговой комиссии (FTC) в прошлом году, а в марте текущего года получили дополнительное подтверждение от известных инсайдеров.

Согласно сообщениям, Microsoft планирует к 2026 году представить первую портативную игровую консоль.

В рамках подготовки к запуску, компания проводит опрос, в котором участников спрашивают о том, какие портативные игровые устройства они используют на данный момент и как они относятся к возможности стриминга игр через Xbox Game Pass.

Один из вопросов опроса касается интереса пользователей к покупке портативного игрового ПК в ближайшие пять лет, а также причин, по которым они приобрели текущие портативные игровые устройства.

Это указывает на то, что Microsoft серьезно рассматривает возможность входа на этот сегмент рынка.

Источник:ITHome
Автор:Булат Кармак
Теги:
#XBOX
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#портативная консоль
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#Microsoft