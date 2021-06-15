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Microsoft показала 6 игр, которые «изменят ваш мир»Все они выйдут уже в 2021 году
Накануне днём на официальном YouTube-канале Xbox появилось новое видео. В нём канадский актер Симу Лю рассказывает о шести играх, которые «изменят ваш мир».
Причём речь идёт о тех проектах, которые доберутся до релиза уже в ближайшие полгода. В их числе нашлось место уже вышедшей на других платформах Microsoft Flight Simulator, а также долгожданной Halo infinite.
Полный список заявленных Microsoft тайтлов с датой их релиза выглядит следующим образом:
- Microsoft Flight Simulator для Xbox Series X/S — 27 июля.
- Psychonauts 2 — 25 августа.
- Back 4 Blood — 12 октября.
- Age of Empires IV — 28 октября.
- Forza Horizon 5 — 9 ноября.
- Halo Infinite — рождественские праздники 2021 года.