Microsoft показала 6 игр, которые «изменят ваш мир»

Причём речь идёт о тех проектах, которые доберутся до релиза уже в ближайшие полгода. В их числе нашлось место уже вышедшей на других платформах Microsoft Flight Simulator, а также долгожданной Halo infinite.

Полный список заявленных Microsoft тайтлов с датой их релиза выглядит следующим образом: