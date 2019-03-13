Microsoft показала Forza Horizon 4 на Android-смартфоне

Компания Microsoft во время шоу «Inside Xbox» продемонстрировала работу стримингового сервиса Project xCloud в действии, запустив игру Forza Horizon 4 на смартфоне с Android.

Напомним, Microsoft представила стриминговый Project xCloud сервис для запуска консольных игр на смартфонах в октябре 2018 года. Как сообщалось тогда, публичное Microsoft Project xCloud тестирование начнётся в 2019 году.

Во время демонстрации, смартфон Samsung Galaxy S9 был подключён к геймпаду Xbox One. По словам вице-президента по облачным играм в Microsoft Карима Чоудри (Kareem Choudhry), Project xCloud — это не замена консолей, а новый способ играть в AAA-игры на мобильных устройствах. Он также подтвердил, что публичное тестирование начнётся ближе к концу года.