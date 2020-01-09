Microsoft показала всю романтику работы пилотом в новой игре Flight Simulator 2020

Компания Microsoft опубликовала подборку новых скриншотов для готовящейся к выпуску игры Flight Simulator 2020, а также небольшой тизерный ролик.
На свежих скриншотах показаны захватывающие виды с большой высоты «из самолёта». В 35-секундном видеоролике демонстрируется геймплей.
По мнению экспертов, новая версия Microsoft Flight Simulator станет самой красивой игрой-симулятором. Геймеры найдут в ней самые разные виды воздушного транспорта — от широкофюзеляжных пассажирских лайнеров до лёгких самолётов. Игроки смогут создавать собственные планы полёта и отправиться в любое место на Земле. Также разработчики подчёркивают высокую детализацию техники и симуляцию погодных условий.
Microsoft планирует выпустить новую версию Flight Simulator в 2020 году. Точные сроки релиза пока не объявлены, но техническое тестирование стартует в сентябре 2019 года.