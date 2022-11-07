Microsoft показала заинтересованность в выпуске новых StarCraft и WarCraft

Microsoft показала заинтересованность в выпуске новых StarCraft и WarCraftЖдём анонсов после слияния Blizzard с Microsoft?
Несмотря на культовый статус, Activision Blizzard не торопится выпускать новые номерные части WarCraft и StarCraft. Но после покупки компании, ситуации может сильно измениться.
Так, недавно глава Microsoft Gaming Фил Спенсер дал интервью. В нём он выдал интересную фразу, которая тонко намекает на светлое будущее легендарных стратегий в реальном времени:
Релиз StarCraft стал знаковым моментом для игровой индустрии. Как с точки зрения киберспорта и появления стратегий в реальном времени на консолях, так и в плане раскрытия сюжета в играх жанра <...> То, что в будущем можно произойти с такими сериями, как StarCraft и Warcraft, очень волнительно для меня.
При этом Спенсер уточнил, что на данный момент ему нечего рассказать о новых частях серий. Что логично, учитывая, что Microsoft находится лишь в процессе приобретения Activision Blizzard.
Напомним, что последней реализацией WarCraft в жанре RTS была многострадальная Warcraft 3: Reforged. Игра получила разгромные оценки как от игроков, так и от журналистов.