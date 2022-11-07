Microsoft показала заинтересованность в выпуске новых StarCraft и WarCraft

При этом Спенсер уточнил, что на данный момент ему нечего рассказать о новых частях серий. Что логично, учитывая, что Microsoft находится лишь в процессе приобретения Activision Blizzard.

Напомним, что последней реализацией WarCraft в жанре RTS была многострадальная Warcraft 3: Reforged. Игра получила разгромные оценки как от игроков, так и от журналистов.