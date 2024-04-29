Microsoft потребовала скорейший выход новой игры Fallout из-за сверхпопулярности сериала по мотивам серии

Источники утверждают, что Microsoft настолько обеспокоена этим вопросом, что даже не исключает возможности привлечь к разработке игры другую студию, если Bethesda не справится в срок.

Причина проста: Bethesda сейчас полностью занята созданием The Elder Scrolls VI, поэтому быстро завершить работу над Fallout 5 не получится.

Вероятными кандидатами на роль замены называют inXile Entertainment (Wasteland) и Obsidian Entertainment (Fallout: New Vegas, The Outer Worlds).

Остается открытым вопрос, сколько времени потребуется новой студии для разработки Fallout 5. Инсайдеры полагают, что Microsoft хочет выпустить игру в ближайшие пару лет, но реалистичность этой цели сомнительна.