Microsoft повторила за Steam Deck и ввела метки совместимости для игр на ROG Xbox Ally

Об этом сообщил журналист Том Уоррен из The Verge. Теперь игры в цифровом магазине Microsoft будут получать специальные обозначения:

Handheld Optimized — зелёный значок, указывающий, что игра полностью оптимизирована под портативное устройство и работает без ограничений.

Mostly Compatible — синий значок, означающий, что тайтл запускается, но требует ручной настройки графики или управления для комфортного геймплея.

Метки будут отображаться в магазине Microsoft Store и игровой библиотеке пользователей ROG Xbox Ally.

Обе модели портативных консолей от Asus выйдут сегодня, 16 октября. Базовая версия с процессором Ryzen Z2 A оценена в $600, а более мощная ROG Xbox Ally X с чипом Ryzen AI Z2 Extreme — в $1000.