Microsoft представила Xbox-контроллер, созданный из мусора

Контроллер Remix был представлен перед Днём Земли, который отмечается 22 апреля. В связи с этим девайс оформлен в зелёных и песчаных оттенках. На корпусе контроллера присутствуют измельченные цветные детали, создающие уникальный внешний вид и текстуру.

Отметим, что Microsoft, в рамках своих экологических обязательств, планирует стать углеродноотрицательной и обеспечить полное использование отходов к 2030 году.