Microsoft представила Xbox-контроллер, созданный из мусора

Microsoft представила Xbox-контроллер, созданный из мусораВыглядит интересно
Microsoft представила специальное издание контроллера для Xbox. Новинка частично изготовлена из переработанного пластика, включая измельченные детали старых контроллеров.
Называется устройство Xbox Remix Special Edition. На одну треть оно состоит из смеси послепотребительских переработанных смол и «измельченного» пластика, который представляет собой промышленные отходы, в данном случае детали контроллеров Xbox One.
Контроллер Remix был представлен перед Днём Земли, который отмечается 22 апреля. В связи с этим девайс оформлен в зелёных и песчаных оттенках. На корпусе контроллера присутствуют измельченные цветные детали, создающие уникальный внешний вид и текстуру.
Отметим, что Microsoft, в рамках своих экологических обязательств, планирует стать углеродноотрицательной и обеспечить полное использование отходов к 2030 году.