Игры
08:28, 12 июня 2023
1 мин.

Microsoft представила Xbox Series S с 1 ТБ памяти всего за $350

Цена приятно шокировала

На прошедшей трансляции Xbox Games Showcase компания Microsoft порадовала своих поклонников новостью о выпуске чёрной версии Xbox Series S.

Но цвет — не единственное нововведение. Также модель получила увеличенный объём внутреннего SSD-накопителя. С 512 ГБ до 1 ТБ! При этом цена новинки изменилась не сильно, в сравнении с предыдущей версией — с $300 до $350.

Фил Спенсер, глава Xbox, объявил об этом релизе со сцены, также отметив, что компания увеличила поставки Xbox Series X, чтобы удовлетворить растущий спрос.

В Microsoft заявили, что новая модель Series S будет доступна 1 сентября. Примерно в тот же период для консоли выйдут такие проекты, как Starfield и Forza Motorsport.

Источник:The Verge
Теги:
#XBOX
,
#Xbox Series X
,
#Microsoft
Новости партнеров
Новости партнеров