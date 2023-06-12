Microsoft представила Xbox Series S с 1 ТБ памяти всего за $350

Но цвет — не единственное нововведение. Также модель получила увеличенный объём внутреннего SSD-накопителя. С 512 ГБ до 1 ТБ! При этом цена новинки изменилась не сильно, в сравнении с предыдущей версией — с $300 до $350.

Фил Спенсер, глава Xbox, объявил об этом релизе со сцены, также отметив, что компания увеличила поставки Xbox Series X, чтобы удовлетворить растущий спрос.

В Microsoft заявили, что новая модель Series S будет доступна 1 сентября. Примерно в тот же период для консоли выйдут такие проекты, как Starfield и Forza Motorsport.