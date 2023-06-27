Microsoft представила Xbox в девчачьем стиле в цветах Барби

Каждая консоль будет поставляться с уникальной подставкой, которая имитирует домик легендарной куклы, а также фронтальными панелями для геймпадов, оформленными в виде костюмов Барби и Кена.

Правда, купить такой набор невозможно — его будут разыгрывать среди подписчиков Xbox в Twitter.

Кроме того, Microsoft запланировала проведение конкурса в следующем месяце, где будет разыграна особая кукла Барби в стиле Xbox. Кукла будет поставляться вместе с аксессуарами для Xbox Series S и самой консолью.