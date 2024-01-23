Microsoft представит Xbox-контроллер с тактильной отдачей «как у DualSense на PS5» в 2024 году

Опубликовано 23 января 2024, 06:37
1 мин.
Microsoft представит Xbox-контроллер с тактильной отдачей «как у DualSense на PS5» в 2024 годуА может даже новенький Xbox Series X
Microsoft готовится к анону нового контроллера для Xbox, который, по словам журналиста Тома Уоррена из The Verge, будет обладать продвинутой тактильной отдачей, сравнимой с контроллером DualSense от PlayStation 5.
Ожидается, что анонс нового геймпада, получившего кодовое название Sebile, состоится в мае 2024 года перед июньской презентацией Xbox.
Новый контроллер будет иметь двухцветный дизайн и оснащен гироскопом, более тихими кнопками и стиками, а также перезаряжаемой батареей. От нового геймпада также ждут более качественных материалов. Предполагаемая стоимость контроллера составит $69,99.
Кроме того, возможно, Microsoft также анонсирует обновленный Xbox Series X в этом году. Согласно планам компании, новая консоль будет иметь переработанный дизайн, хотя в плане «железа» изменений не ожидается.
Новости партнеров
Новости партнеров