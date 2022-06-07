Microsoft придумала способ конвертировать лицензионный диск с игрой в цифровую копию

Ответ на этот вопрос решили найти специалисты Microsoft. Сообщается, что редмондцы запатентовали некую технологию, позволяющую валидировать физические диски с играми Xbox в цифровые версии игр.

К сожалению, до сих пор неясно, как именно будет протекать преобразование дисков в цифровую форму — Microsoft пока не поделилась какими-либо подробностями на этот счёт.

Как вариант, пользователь будет загружать лицензионные данные физической игры на сервера IT-корпорации. После этого ему будет предоставляться доступ к цифровой версии игры. Правда, в таком случае остаётся открытым вопрос — не превратится ли диск с игрой в тыкву после таких манипуляций?