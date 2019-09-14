Microsoft приглашает полетать в новом Flight Simulator

Компания Microsoft начала принимать заявки на участие в альфа-тестировании нового авиасимулятора Flight Simulator. Зарегистрироваться и подать заявку можно на официальном сайте проекта.

Точные сроки запуска тестирования пока не объявлены, но компания обещала сообщить свежие подробности 19 сентября, а 26 сентября запланирован показ небольшой обзор возможностей серии Feature Discovery, он будет посвящён погодным условиям, аэродинамике и кабинам самолётов.

По мнению экспертов, новая версия Microsoft Flight Simulator станет самой красивой игрой-симулятором. Геймеры найдут в ней самые разные виды воздушного транспорта — от широкофюзеляжных пассажирских лайнеров до лёгких самолётов. Игроки смогут создавать собственные планы полёта и отправиться в любое место на Земле. Также разработчики подчёркивают высокую детализацию техники и симуляцию погодных условий.

Microsoft планирует выпустить новую версию Flight Simulator в 2020 году. Дата релиза пока не объявлена.