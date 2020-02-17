Microsoft пригласила журналистов на мероприятие, посвященное новой консоли Xbox Series X
Если верить данным источников, то в рамках презентации будет представлена вся линейка грядущих консолей от компании — Xbox Series. Причем речь идет именно что линейке, так как анонсированный ранее Xbox Series X, по всей видимости, это лишь одно из устройств — по итогу их будет сразу несколько. Но само собой, компания посвятит мероприятие в том числе и рассказу об уже представленной игровой приставке, анонс которой состоялся в рамках церемонии награждения The Game Awards 2019.
Состоится мероприятие 6 апреля текущего года в театре Microsoft, в Лос-Анджелесе. К слову, вполне вероятно, что сразу после данной презентации, Sony также объявит дату анонса своей консоли — PlayStation 5. По крайней мере если верить слухам, японский техногигант почти готов представить миру свою новинку и единственное, чего она ждет — анонса цены Xbox Series X от Microsoft, чтобы установить более привлекательный ценник на свое устройство.