Microsoft пригласила журналистов на мероприятие, посвященное новой консоли Xbox Series X

Если верить данным источников, то в рамках презентации будет представлена вся линейка грядущих консолей от компании — Xbox Series. Причем речь идет именно что линейке, так как анонсированный ранее Xbox Series X, по всей видимости, это лишь одно из устройств — по итогу их будет сразу несколько. Но само собой, компания посвятит мероприятие в том числе и рассказу об уже представленной игровой приставке, анонс которой состоялся в рамках церемонии награждения The Game Awards 2019.