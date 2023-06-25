Microsoft призналась, кого хотела купить вместо Activision Blizzard

В рамках судебного слушания по этому делу, он рассказал, что редмондская компания рассматривала возможность приобретения разработчика мобильных игр Zynga, однако окончательная сделка так и не состоялась.

Спенсер отметил, что Microsoft видит более перспективные возможности в мобильном игровом бизнесе, требующие большего, чем простое поглощение Zynga.

Возможно, именно после это отказа мобильный игровой разработчик и был приобретён компанией Take Two Interactive за $12,7 млрд.

Фил Спенсер также в очередной раз обратил внимание на то, что даже в случае слияния с Activision Blizzard, их совместные ресурсы всё равно будут уступать масштабам Sony, которая является их прямым конкурентом на рынке игровых консолей.

В связи с этим, Microsoft сосредотачивается на развитии мобильного сектора игр и ведёт переговоры с Apple о возможности предоставления игр из подписки Microsoft Game Pass в магазине App Store.