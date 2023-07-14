Microsoft «проболталась» о создании новой и более мощной карманной консоли Nintendo Switch 2

Произошло это, разумеется, в ходе разбирательств между Microsoft и Федеральной торговой комиссией США. Именно тогда и были обнародованы документы, подтверждающие, что Activision Blizzard рассматривала выпуск игр серии Call of Duty на новой консоли, сопоставимой по мощности с PlayStation 4.

Несмотря на то, что пока нет информации о технических характеристиках новой портативки, сообщение редмондской компании может быть сигналом о разработке Nintendo Switch следующего поколения.

Возможно, Nintendo решила не прибегать к облачным вариантам игр, так как серия Call of Duty в основном популярна благодаря мультиплееру, а потоковая передача может привести к задержкам.

Никаких официальных комментариев от японской корпорации пока нет, однако ранее президент компании упоминал, что следующая версия консоли выйдет не раньше 31 марта 2024 года.