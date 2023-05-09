Microsoft проигрывает: Xbox Series значительно отстал по продажам от PS5

20:15, 09 мая 2023
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Microsoft проигрывает: Xbox Series значительно отстал по продажам от PS5PS5 заняла больше половины рынка
Аналитики портала VGChartz сравнили продажи консолей PlayStation 5 от Sony и Xbox Series от Microsoft. Продукт Sony ушёл в отрыв от консоли производства Microsoft.
В штуках продажи PS5 обогнали конкурента на 15 млн устройств, и это 62,7% рынка, доля Microsoft — 37,3%. Журналисты считают, что успех японской консоли обусловлен, в том числе популярностью таких игр, как God of War: Ragnarok, Horizon: Forbidden West, The Last of Us: Part 2 и Spider-Man (2018).
Но если сравнивать продажи консолей последнего и предыдущего поколений, то в этом отношении PS5 продаётся хуже, чем предшественник на 3 млн устройств, а Xbox Series смогла улучшить показатели Xbox One почти на 1 млн гаджетов.
Источник:Игромания
Автор:Андрей КадуковТеги:
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