Microsoft проигрывает: Xbox Series значительно отстал по продажам от PS5

В штуках продажи PS5 обогнали конкурента на 15 млн устройств, и это 62,7% рынка, доля Microsoft — 37,3%. Журналисты считают, что успех японской консоли обусловлен, в том числе популярностью таких игр, как God of War: Ragnarok, Horizon: Forbidden West, The Last of Us: Part 2 и Spider-Man (2018).

Но если сравнивать продажи консолей последнего и предыдущего поколений, то в этом отношении PS5 продаётся хуже, чем предшественник на 3 млн устройств, а Xbox Series смогла улучшить показатели Xbox One почти на 1 млн гаджетов.