Microsoft «протроллила» Sony за якобы уникальную презентацию новых игр

18:12, 25 мая 2023
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Microsoft «протроллила» Sony за якобы уникальную презентацию новых игрИ показала, какие это игры
Игровой сервис Xbox компании Microsoft высмеял презентацию игр PlayStation Showcase, проведённую Sony. На презентации было сказано о новых играх, которые выйдут на PS5.
В Xbox на это быстро отреагировали и «протроллили» конкурента, заявив в Twitter, что выход заявленных игр произойдёт отнюдь не только на PlayStation. В качестве иллюстрации к комментарию прикреплена картинка с постерами 12 игр, представленных Sony, но с объяснением, что они выйдут и на Xbox.
«Что за красивый список релизов», — насмешливо прокомментировали сотрудники Xbox опубликованное изображение.