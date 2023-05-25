Microsoft «протроллила» Sony за якобы уникальную презентацию новых игр

В Xbox на это быстро отреагировали и «протроллили» конкурента, заявив в Twitter, что выход заявленных игр произойдёт отнюдь не только на PlayStation. В качестве иллюстрации к комментарию прикреплена картинка с постерами 12 игр, представленных Sony, но с объяснением, что они выйдут и на Xbox.