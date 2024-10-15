Microsoft проведет презентацию игр для Xbox уже 17 октября

Состоится она уже совсем скоро — 17 октября. Называться она будет Xbox Partner Preview, а начнется мероприятие в 20:00 по московскому времени. Ожидаемая его длина — около 25 минут.

В ходе мероприятия будут представлены проекты от известных сторонних разработчиков, включая Remedy Entertainment, Sega и 505 Games.

Одним из ключевых моментов станет демонстрация второго дополнения для Alan Wake 2. Кроме того, зрителям покажут новый геймплей трейлера Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, а также представят ролевой экшен Wuchang: Fallen Feathers.

Отметим, что помимо всего прочего, от Microsoft можно ждать и сюрприза. Например, анонса нескольких мировых премьер игр.