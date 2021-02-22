Microsoft проведёт большое онлайн-мероприятие с анонсом новых игр от создателей Fallout и Skyrim

Состояться событие должно примерно в середине марта. В его рамках нам будет представлена своеобразная «дорожная карта», на которой мы увидим готовящиеся проекты и сроки их выходов. При этом инсайдер, рассказавший обо всём этом, уточнил, что Microsoft может провести мероприятие в неком «своём формате», который будет отличаться от недавнего Nintendo Direct.

Напомним, что несмотря на относительно давнюю информацию о покупке ZeniMax компанией Microsoft, до сих пор неясна судьба проектов новоприобретённых студий. Будут ли они выходить эксклюзивно на платформах Microsoft или же всё-таки доберутся до PlayStation — в том числе ответ на данный вопрос мы ждём в рамках грядущего онлайн-мероприятия.