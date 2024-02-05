Microsoft работала над Xbox 720 за $299, но передумала выпускать устройство

Эти планы, обнаруженные на Reddit и подтвержденные источниками Windows Central, предполагали, что новая консоль будет продаваться в комплекте с первым поколением контроллера движений Kinect.

В документах подчеркивалось стремление Microsoft сделать консоль центром мультимедийных развлечений в гостиной, подчеркивая ее возможности для просмотра телевизионных программ, воспроизведения DVD и Blu-ray дисков, а также для игр.

Однако в итоге IT-гигант выпустил Xbox One в 2013 году по цене $499, что вызвало критику за высокую стоимость и отход от прямого акцента на играх.

Планы на Xbox 720 предполагали, что консоль будет иметь жизненный цикл в 10 лет, с продажами в 100 млн единиц и гибкостью для поддержки различных конфигураций на протяжении всего срока службы.

Также было упомянуто о планах создания «Xbox 361» в 2012 году, недорогой версии Xbox 360 для «каждой комнаты в доме», что напоминает современную бюджетную консоль Xbox Series S.