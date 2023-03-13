Microsoft раскрыла год релиза PlayStation 6

В одном из них, направленному британскому регулятору CMA, нашлось упоминание потенциального срока релиза PlayStation 6. Так, в нём говорилось, что Sony будет иметь специальный доступ к Call of Duty до следующего релиза консоли.

При этом там же говорилось, что данный доступ закончится в 2027 году, из чего стало ясно, что японцы планируют выпустить следующее поколение консоли уже через четыре года.

Отметим, что для знакомых с игровой индустрией не первый год, эта дата вряд ли стала сюрпризом. Исторически так сложилось, что Sony выпускает свои консоли примерно через шесть-семь лет после выхода предыдущей.

Так, релиз PlayStation 4 состоялся в 2013 году, а PlayStation 5 — в 2020-м. Отсюда следует, что выход новой консоли намечен ориентировочно на 2027-й.