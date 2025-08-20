Microsoft раскрыла особенность следующего поколения Xbox — акцент будет на ИИ

Об этом рассказал в официальном подкасте вице-президент по развитию Xbox Джейсон Рональд. Компания разрабатывает новое поколение консолей совместно с AMD.

В центре внимания «кремниевые инновации», включая специальные NPU-модули и технологии нейронного рендеринга. По словам Рональда, это позволит сделать геймплей глубже и реалистичнее, а также открыть разработчикам новые, ранее недоступные, возможности.

Вместе с тем Microsoft работает над созданием единой экосистемы, где пользователи смогут играть на разных устройствах и в игры с разных онлайн-магазинов — от Steam до Xbox Store.

Важным направлением остаётся облачный гейминг: сервис Xbox Cloud Gaming планируют расширять на новые регионы, а также ввести отдельные подписки.