Microsoft раскрыла сроки анонса «потомков» PlayStation 5 и Xbox Series X/S

Теперь же появилась информация о том, что редмондская корпорация проговорилась о сроках запуска нового поколения игровых систем. В Microsoft считают, что случится это не раньше 2028 года.

Для нас с вами это означает, что ждать новых устройств придётся ещё как минимум пять лет. Но в то же время важно понимать, что Nintendo спокойно может представить свою новую консоль раньше, т.к. её Nintendo Switch вышла ещё в 2017 году.

Напомним, что ранее инсайдеры сообщали, что свежая портативка от большой «N» выйдет не раньше весны 2024 года.