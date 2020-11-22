Игры
Сегодня 15:18
Microsoft распродает игры на ПК со скидками до 75%
До 3 декабря
В цифровом магазине Microsoft была запущена распродажа игр для ПК, приуроченная к “Черной Пятнице”. В ней представлено более 100 игр, а размер максимальной скидки достигает 75%.
Так, с 75% скидкой можно приобрести популярный гоночный тайтл DiRT Rally 2.0. Его стоимость упала с 20 долларов до 5 долларов.
Экспериментальный шутер Superhot, в свою очередь, можно ухватить за 10 долларов вместо прежних 25 долларов.
А шутер Metro Exodus можно купить за 14 долларов. Отметим, что в обычное время стоимость тайтла составляет 36 долларов.
Реалистичная игра о жизни и войнах в Средневековье Kingdom Come продается за полцены.
Ознакомиться со всеми играми, участвующими в распродаже, можно перейдя по этой ссылке. Продлится акция еще 11 дней.