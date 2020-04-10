Microsoft рассказала, что запустить старые игры на Xbox Series X так же просто, как "подключить жесткий диск"

Об этом сообщил глава отдела программирования в команде Xbox Джейсон Рональд, который также подтвердил, что новая консоль будет иметь обратную совместимость не только с играми с Xbox One, но также и с играми с Xbox 360, а также с играми с оригинальной Xbox. На фоне подобного заявления, рассказы Sony о том, что PlayStation 5 сможет запускать множество игр (и то не все!) с PlayStation 4 звучат как крайне спорное утверждение.

”Если на вашем внешнем жестком диске установлена игры для Xbox One, то все они будут доступны на Xbox Series X сразу после установки с жесткого диска”, — рассказал Джейсон Рональд. При этом он уточнил, что для запуска игр с прошлых поколений Xbox, использование внешних жестких дисков будет запрещена.