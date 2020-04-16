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Microsoft рассказала, когда стоит ждать выхода новейшей консоли Xbox Series X
Ждем хотя бы какой-то информации и от Sony с ее PlayStation 5
В последнее время среди игроков начала подниматься паника, связанная с возможным переносом выхода нового поколения консолей из-за эпидемии коронавируса. К счастью, как минимум одна из компаний-производителей приставок не молчит и поддерживает связь с фанатами. Так, Microsoft, через официальный аккаунт Xbox в Twitter, рассказала, когда стоит ждать выхода новейшей консоли Xbox Series X.
Судя по данному посту, Microsoft все еще намерена выпустить новинку до конца текущего года, в период рождественских праздников. Более того, компания назвала достаточно точную дату: ноябрь-декабрь 2020 года. Само собой, это не так информативно, как точная дата с числом и месяцем, но это, например, все еще лучше, чем у Sony, которая так и не рассказала, когда нам точно стоит ждать PlayStation 5.
Напомним, что прежние утечки гласили о том, что Xbox Series X может появиться в продаже уже 26 ноября, правда компания Microsoft практически сразу же поспешила опровергнуть данную информацию. Вышло у нее, правда, не очень убедительно.