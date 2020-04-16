Microsoft рассказала, когда стоит ждать выхода новейшей консоли Xbox Series X

Судя по данному посту, Microsoft все еще намерена выпустить новинку до конца текущего года, в период рождественских праздников. Более того, компания назвала достаточно точную дату: ноябрь-декабрь 2020 года. Само собой, это не так информативно, как точная дата с числом и месяцем, но это, например, все еще лучше, чем у Sony, которая так и не рассказала, когда нам точно стоит ждать PlayStation 5.